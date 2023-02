Interclube, de Luís Gonçalves, vence Wiliete e sobe a terceiro do Girabola

ulinho, aos 68 minutos, e Buba, aos 85, marcaram os golos, enquanto Naigel, aos 85, reduziu a desvantagem.

O Interclube, do treinador português Luís Gonçalves, venceu este domingo o Wiliete de Benguela, por 2-1, e ascendeu a terceiro do campeonato angolano, com 31 pontos, em jogo da 18ª jornada.

Julinho, aos 68 minutos, e Buba, aos 85, marcaram os golos, enquanto Naigel, aos 85, reduziu a desvantagem.

O Desportivo da Huila, treinado pelo português Paulo Torres, venceu o Sporting de Cabinda, também por 2-1, após golos de Yombi, aos 55, e Mendes, aos 64, enquanto Beni, aos 90, reduziu a desvantagem.

Com este triunfo, o Desportivo da Huila reforçou o sétimo lugar, com 24 pontos.

O Recreativo do Libolo, por seu lado, venceu o Isaac de Benguela por 2-1, com golos de Barreiro, aos 21 minutos, e Viet, aos 72, quando do lado contrário, Patrício, aos 65, marcou para os derrotados.

O Sporting de Benguela e o ASK Dragão do Uige empataram 1-1, e a Académica do Lobito venceu o Desportivo da Lunda Sul por 3-2, em jogo antecipado da 20ª jornada.

O avançado brasileiro Tiago Azulão, do Petro de Luanda, lidera a lista dos melhores marcadores, com 13 golos, seguido por Kaporal, da Académica do Lobito, com onze, e Julinho, do Interclube, com cinco.