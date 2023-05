Interclube, de Luís Gonçalves, termina Girabola em quinto lugar

Redação com Lusa

Paulo Torres deixou o Desportivo da Huila em 10.º, com 33 pontos.

O Interclube, sob liderança do treinador português Luís Gonçalves, terminou o campeonato angolano na quinta posição, após empatar este domingo 1-1 com o 1.º de Agosto, em jogo 30ª e última jornada.

Vingumba, aos dois minutos, marcou para o 1.º de Agosto, enquanto Nilton, aos 47, restabeleceu a igualdade.

Com o empate, o Interclube assegurou o quinto lugar, com 50 pontos, enquanto o 1.º de Agosto foi vice, com 61, de um campeonato vencido pelo Petro de Luanda.

O ASK Dragão do Uíge e o Desportivo da Huila, treinado por Paulo Torres, empataram 1-1, após golos de Rupson, aos 29, para o Desportivo, e Picas, aos 82.

O Sagrada Esperança terminou o Girabola em terceiro, com 55 pontos, mercê do triunfo sobre o Isaac de Benguela por 2-1, com golos de Vitorino, aos 57, e Luís Tati, aos 78. Quinho, aos 62, reduziu.

O Wiliete de Benguela, por sua vez, venceu a Académica do Lobito por 1-0, com golo de Apado, aos 55 minutos, e terminou em quarto, com 53 pontos.

O Bravos do Maquis fechou em sexto, com 39 pontos, apesar da derrota diante do Sporting de Benguela por 2-3.

O Sporting de Cabinda venceu o Santa Rita de Cássia por 1-0, após golo de Chinote, aos 54 minutos, enquanto o Desportivo da Lunda Sul venceu o Recreativo do Libolo por 2-1, com golos de Balakay, aos 10 e 16 minutos, com Caneta, aos 86, a reduzir para os visitantes.

O Petro de Luanda, de Alexandre Santos, que não jogou hoje por força do calendário, devido à desistência do Cuando Cubango, reconquistou o Girabola, com 69 pontos.

O avançado brasileiro Tiago Azulão (Petro de Luanda) foi o melhor marcador do campeonato, com 20 golos, seguido por Kaporal (Académica do Lobito), com 15.

O Sporting de Benguela, com 17 pontos, em 14.º, o ASK Dragão do Uige, com 13 em 15.º e o Cuando Cubango, desistente, desceram de divisão.