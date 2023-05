Interclube, de Luís Gonçalves, sobe ao terceiro lugar do Girabola

O Desportivo da Huila, de Paulo Torres, por sua vez, ascendeu a 10.º, com 29 pontos, após vencer o Santa Rita de Cássia por 2-0, com golos de Leonel, aos 19, e Nandinho, aos 26.

O Interclube, sob comando do treinador português Luís Gonçalves, venceu este domingo o Sporting de Benguela por 1-0, e ascendeu a terceiro do campeonato angolano, com 49 pontos, em jogo da 28.ª jornada.

Mano Calesso, aos cinco minutos, marcou o único golo do encontro.

O Desportivo da Huila, de Paulo Torres, por sua vez, ascendeu a 10.º, com 29 pontos, após vencer o Santa Rita de Cássia por 2-0, com golos de Leonel, aos 19, e Nandinho, aos 26.

O 1.º de Agosto encurtou a distância ao líder Petro de Luanda, para três pontos, após vencer o Sagrada Esperança por 2-0, com golos de Dagó, aos 79 minutos, e Catraio, aos 88.

Com este resultado, o 1.º de Agosto soma 60 pontos, na segunda posição, e está a três do Petro de Luanda, de Alexandre Santos, que no sábado empatou diante do Wiliete de Benguela por 1-1.

Na mesma tarde, o Recreativo do Libolo e o Bravos do Maquis empataram a zero.

O jogo entre o ASK Dragão do Uíge e o Desportivo da Lunda Sul não se realizou, devido às fortes chuvas que se abateram hoje sobre a província angolana do Uíge.

O avançado brasileiro Tiago Azulão lidera a lista dos melhores marcadores do campeonato, com 19 golos, seguido por Kaporal (Académica do Lobito), com 15, Julinho (Interclube), com 13, e Dago (1.º de Agosto), com 11.