Interclube, de Luís Gonçalves, perde e cai para quarto do Girabola

O Interclube, orientado pelo treinador português Luís Gonçalves, perdeu este sábado diante do Recreativo do Libolo por 2-1, em jogo da 26.ª jornada, e caiu para o quarto lugar do Girabola, com os mesmos 43 pontos.

Em jogo disputado na província angolana do Cuanza-Sul, Viet, aos sete minutos, abriu o marcador para o Libolo, e Julinho, aos 63, restabeleceu a igualdade, e, dois minutos depois, Barreiro sentenciou o resultado.

O 1.º de Agosto, por sua vez, regressou à liderança do Girabola, com 57 pontos, mercê da vitória desta tarde sobre o Isaac de Benguela, por 2-0, na província angolana de Benguela, com um autogolo de Juzi, aos dois minutos, e um tento de Moisés, aos 76.

O Sagrada Esperança ganhou ao Sporting de Benguela por 2-0, com golos de Lau King, aos sete minutos, e Deco, aos 90+5, ampliou o marcador.

O Desportivo da Lunda Sul venceu o Santa o Santa Rita de Cássia por 1-0, após golo de Betinho, aos 79.

Também vitória alcançou o Wiliete de Benguela sobre o Sporting de Cabinda, por 2-1, após golos de Ningui, aos 12 e 62 minutos, e Simão, aos 12, reduziu.

O avançado brasileiro Tiago Azulão lidera a lista dos melhores marcadores do campeonato, com 19 golos, seguido por Kaporal (Académica do Lobito), com 14, Dago (1.º de Agosto), com nove, e Julinho (Interclube), também com nove.

Resultados da 26.ª jornada:

Sábado, 22 de abril:

Desportivo da Lunda Sul -- Santa Rita de Cássia, 1-0

Recreativo do Libolo -- Interclube, 2-1

Sporting de Benguela -- Sagrada Esperança, 0-2

Isaac de Benguela -- 1.º de Agosto, 0-2

Sporting de Cabinda -- Wiliete de Benguela, 1-2

Domingo, 23 de abril:

ASK Dragão do Uige -- Bravos do Maquis

Petro de Luanda -- Académica do Lobito

Descansa: Desportivo da Huila

Classificação:

1. 1.º de Agosto, 57 pontos

2. Petro de Luanda, 56

3. Sagrada Esperança, 46

4. Interclube, 43

5. Wiliete de Benguela, 43

6. Santa Rita de Cássia, 32

7. Recreativo do Libolo, 31

8. Académica do Lobito, 30

9. Bravos do Maquis, 27

10. Desportivo da Huila, 26

11. Desportivo da Lunda Sul, 24

12. Sporting de Cabinda, 23

13. Isaac de Benguela, 18

14. Sporting de Benguela, 13

15. ASK Dragão do Uige, 7