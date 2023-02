Interclube de Luís Gonçalves perde e atrasa-se pelos lugares cimeiros do Girabola

O Desportivo da Huila, sob o comando do português Paulo Torres, empatou 1-1 na receção ao Recreativo do Libolo.

O Interclube, orientado pelo treinador português Luís Gonçalves, perdeu esta quarta-feira diante do Sagrada Esperança, por 1-0, em jogo da 17.ª jornada, e atrasou-se na luta pelos lugares cimeiros do campeoanto angolano de futebol.

Walter Monteiro marcou, aos 16 minutos, o único golo do encontro, que ajudou o Sagrada Esperança a igualar o Interclube no quarto lugar, com 28 pontos.

O Desportivo da Huila, sob o comando do português Paulo Torres, empatou 1-1 na receção ao Recreativo do Libolo, com Adó Pena, aos 16 minutos, a marcar para a formação da casa, antes de Caneta, aos 22, restabelecer a igualdade para os visitantes.

Por seu lado, o 1.º de Agosto venceu o Maquis, em Luanda, por 2-1, e partilha a liderança do Girabola, com o Petro de Luanda, de Alexandre Santos, ambos com 35 pontos.

Venâncio, aos 18 minutos, e Liliano, três minutos depois, marcaram os golos dos anfitriões e Chico reduziu, aos 47.

Wiliete de Benguela e Isaac, também de Benguela, empataram 0-0, enquanto o Sporting de Benguela e o Desportivo da Lunda Sul também se 'anularam', com uma igualdade 1-1.

O avançado brasileiro Tiago Azulão, do Petro de Luanda, lidera a lista dos melhores marcadores, com 13 golos, seguido por Kaporal, da Académica do Lobito, com oito, e Julinho, do Interclube, com cinco.

Resultados da 17.ª jornada

Sábado, 4 fevereiro

Sporting de Benguela - Desportivo da Lunda Sul, 1-1

Desportivo da Huila - Recreativo do Libolo, 1-1

Sagrada Esperança - Interclube, 0-1

Wiliete de Benguela - Isaac de Benguela, 0-0

1.º de Agosto - Bravos do Maquis, 2-1

Quinta-feira, 9 fevereiro

ASK Dragão do Uige - Sporting de Cabinda

Terça-feira, 14 fevereiro

Petro de Luanda - Santa Rita de Cássia

Folga: Académica do Lobito

Classificação

1. Petro de Luanda, 35 pontos

2. 1.º de Agosto, 35

3. Wiliete de Benguela, 30

4. Interclube, 28

5. Sagrada Esperança, 28

6. Santa Rita de Cássia, 22

7. Desportivo da Huila, 21

8. Académica do Lobito, 20

9. Recreativo do Libolo, 18

10. Bravos do Maquis, 17

11. Sporting de Cabinda, 16

12. Desportivo da Lunda Sul, 16

13. Cuando Cubango FC, 15

14. Sporting de Benguela, 9

15. Isaac de Benguela, 9

16. ASK Dragão do Uige, 4