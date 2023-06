Guiné-Bissau vence São Tomé e Príncipe e está mais perto da CAN'2023

Triunfo por um golo sem resposta em jogo da fase de apuramento.

A seleção de futebol da Guiné-Bissau venceu São Tomé e Príncipe, por 1-0, assumindo, à condição, a liderança do Grupo A de apuramento para a Taça das Nações Africanas, na Costa do Marfim.

Apesar de serem visitantes, os guineenses jogaram em casa, em Bissau, no estádio 24 de setembro.

O avançado Zinho Gano, que alinha nos belgas do Waregem, entrou para a segunda parte e, aos 55 minutos, apontou o golo que deixou os forasteiros no comando do grupo.

Com cinco jogos disputados, Guiné-Bissau soma 10 pontos, mais um do que a Nigéria, campeã em 1980, 1994 e 2013, orientada por José Peseiro, com nove, e que domingo visita a Serra Leoa, terceira, com cinco pontos.

Com as poules a apurar as duas primeiras seleções, São Tomé e Príncipe, com apenas um ponto, fruto de um empate na Serra Leoa, já não alimenta aspirações ao êxito.

Prevista para este verão, altura das chuvas, que tornam caótica muita logística em vários países africanos, incluindo a Costa do Marfim, a CAN acabou por ser adiada para janeiro e fevereiro do próximo ano.