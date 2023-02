Guiné-Bissau já pode disputar jogos oficiais no Estádio 24 de Setembro

Redação com Lusa

Devido à interdição do 24 de Setembro, a Guiné-Bissau teve de disputar todos os jogos de qualificação para o Mundial do Catar, de 2022, em países alternativos, nomeadamente na Guiné-Conacri e em Marrocos.

A Confederação Africana de Futebol (CAF) comunicou à Guiné-Bissau que já pode voltar a disputar jogos oficiais no Estádio Nacional 24 de Setembro, em Bissau, interditado desde agosto de 2021 por "falta de condições".

A informação foi avançada esta sexta-feira à Lusa pelo presidente da Federação de Futebol da Guiné-Bissau (FFGB), Carlos Teixeira.

O dirigente remeteu à Lusa uma nota que a CAF endereçou à FFGB, na terça-feira, na qual foi comunicado o levantamento da interdição ao Estádio 24 de Setembro.

O principal Estádio de futebol da Guiné-Bissau, construído pela China em 1989, estava interditado para jogos oficiais da CAF e da FIFA por falta de condições nos balneários, relvado, fraca iluminação artificial e ausência de cadeiras numa das bancadas.

O Governo, em colaboração com a FFGB, empenhou-se no cumprimento das exigências da CAF, mandatada pela FIFA, tendo realizado obras no estádio e que na semana passada recebeu a visita de uma missão de avaliação.

"A missão visitou pormenorizadamente o estádio e concluiu que o país cumpriu de forma integral todas as exigências. A Guiné-Bissau, o Governo e a Federação, estamos todos de parabéns", observou o presidente da FFGB.

Na nota endereçada à Federação, a FAC informa que a Guiné-Bissau já pode realizar no Estádio 24 de Setembro o próximo jogo de acesso à fase final do Campeonato Africano das Nações (CAN), a disputar entre janeiro e fevereiro de 2024, na Costa do Marfim, contra a Nigéria.

O jogo será realizado no dia 27 de março com a arbitragem de um quarteto de Marrocos e um comissário de jogo da Mauritânia.

O presidente da Federação guineense de futebol espera que o regresso dos jogos oficiais da FIFA vai permitir que os "Djurtus" (nome oficial da seleção do país) possam alcançar bons resultados.

"Apelo aos guineenses, e não só, para estarem no 24 de Setembro para apoiarmos os "Djurtus" já neste jogo contra a Nigéria", afirmou Carlos Teixeira.