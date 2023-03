Grupo de investimento internacional lança clube de futebol em Moçambique

Redação com Lusa

Maputo vai ter um novo clube de futebol a competir a partir de abril na segunda divisão em Moçambique chamado Brera Tchumene, que tem como ambição de subir ao Moçambola, anunciou esta terça-feira a sociedade de investimento Brera Holdings.

O Brera Tchumene vai estrear-se a 16 de abril, ficando instalado num centro desportivo localizado na área metropolitana da capital Maputo, criado pelo empresário de transportes moçambicano, Junaide Lalgy.

Lalgy é proprietário dos Black Bulls, campeão na época de 2021 e segundo classificado em 2022 do Moçambola, o campeonato da Primeira Divisão de futebol de Moçambique, onde competem atualmente 12 equipas.

O presidente executivo da Brera Holdings, Sergio Scalpelli, afirmou num comunicado que "a equipa está fortemente empenhada na promoção à Primeira Divisão do Moçambola".

Um dos objetivos deste projeto é apostar na prospeção de jogadores moçambicanos entre os 18 e 23 anos com vista à transferência para clubes europeus do Grupo Brera, acrescentou.

Atualmente, a Brera Holdings controla o Brera FC, que joga a nível amador regional na Itália, e iniciou em fevereiro o processo de aquisição do Akademija Pandev, equipa que compete no principal campeonato da Macedónia do Norte.

Esta equipa, atualmente na nona posição da liga composta por 12 equipas, também deverá ser renomeada com a marca Brera.

Segundo a sociedade de investimento irlandesa, criada com capital italiano e norte-americano e cotada no índice Nasdaq da Bolsa de Nova Iorque, o Brera Tchumene também tem planos para promover projetos de impacto social em parceria com organizações locais.

Em fevereiro, o presidente executivo do conselho da administração da Brera Holdings, Daniel McClory, tinha revelado à Agência Lusa o desejo de comprar um clube de futebol da primeira divisão em Moçambique ainda no primeiro semestre de 2023.

A aposta em Moçambique faz parte do plano estratégico da Brera Holdings de investir em clubes de futebol em países emergentes que tenham potencial para atrair patrocínios, prémios desportivos e outro tipo de receitas como comissões de transferência de jogadores.

Além de Moçambique, o grupo está a procura de oportunidades noutros países africanos, como Angola, Marrocos, Gâmbia e Zâmbia, europeus, como Gibraltar, Andorra, San Marino ou Liechtenstein, e na América Latina, como Argentina.

A Brera Holdings dispersou capital através de uma Oferta Pública Inicial no final de janeiro na bolsa nova-iorquina, angariando 7,5 milhões de dólares (sete milhões de euros).