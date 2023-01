Girabola retoma a 4 de fevereiro após consenso entre clubes e federação

Nesta altura, o Petro de Luanda, orientado pelo treinador português Alexandre Santos, lidera o Girabola, com 37 pontos, seguido do Wiliete de Benguela, que tem menos seis.

A segunda volta do Girabola vai retomar a 4 de fevereiro, anunciou no sábado a Federação Angolana de Futebol (FAF) em comunicado, após consenso entre os clubes o organismo que tutela o futebol angolano.

Na semana passada, a Associação Angolana de Clubes de Futebol (ANCAF) ameaçou inviabilizar a retoma do Girabola, por entender que a FAF não se mostrava interessada na implementação da Liga de futebol angolana.

Nesta altura, o Petro de Luanda, orientado pelo treinador português Alexandre Santos, lidera o Girabola, com 37 pontos, seguido do Wiliete de Benguela, que tem menos seis.

O avançado brasileiro do ​​​​​​​Petro de Luanda Tiago Azulão lidera a lista de artilheiros, com 13 golos, seguido por Kaporal, da Académica do Lobito, com sete, e Julinho, do Interclube, com cinco.