Girabola: Petro de Luanda perde com 1.º de Agosto e deixa escapar liderança

O Petro de Luanda, do treinador português Alexandre Santos, foi derrotado pelo 1.º de Agosto, por 2-1, e perdeu a liderança do campeonato angolano, em jogo da 25.ª jornada, a cinco jogos do fim do campeonato.

Os golos foram marcados por Keliano, aos 14 minutos, César Kangue, aos 75, enquanto Soares, aos 40, reduziu para os campeões angolanos.

O 1.º de Agosto é agora o novo líder do campeonato angolano de futebol, com 54 pontos, mais um do que o Petro de Luanda, que ainda tem dois jogos em atraso do Girabola por disputar.

Na mesma tarde, o Interclube, de Luís Gonçalves, e o Desportivo da Huila, treinado por Paulo Torres, empataram 0-0, em duelo de treinadores portugueses.

A Académica do Lobito venceu o Sporting de Benguela por 3-1, com golos de Sequesseque, aos 49 minutos, Kaporal, aos 54, e Márcio Luvambo, aos 69, sendo que Valente, de autogolo, reduziu.

O Bravos do Maquis venceu o Desportivo da Lunda Sul por 3-1, após golos de Jorginho, aos 51, 54 e 79, enquanto Mussá, aos 90+4 amenizou a derrota.

O Wiliete de Benguela venceu o Recreativo do Libolo por 3-1, com golos de Felipe, aos 48 minutos, Apado, minutos depois, e Naigel, aos 90+4, com Caneta, aos 18, a reduzir.

O Isaac de Benguela venceu o Santa Rita de Cássia por 2-0, após golos de João Vala, aos 60 minutos, e Quinho, aos 64.

O jogo entre o Sagrada Esperança e o Sporting de Cabinda foi adiado para segunda-feira.

O avançado brasileiro Tiago Azulão lidera a lista dos melhores marcadores do campeonato angolano de futebol, com 19 golos, seguido por Kaporal (Académica do Lobito), com 14, Dago (1º de Agosto), com nove, e Julinho (Interclube), com oito.

Resultados da 25.ª jornada

- Domingo, 16 abril

1.º de Agosto - Petro de Luanda 2-1

Interclube - Desportivo da Huila, 0-0

Wiliete de Benguela - Recreativo do Libolo, 3-1

Bravos do Maquis - Desportivo da Lunda Sul, 3-1

Académica do Lobito - Sporting de Benguela, 3-1

Isaac de Benguela - Santa Rita de Cássia, 2-0

- Segunda-feira, 17 abril

Sagrada Esperança - Sporting de Cabinda

Folga: ASK Dragão do Uige

- Classificação

1. 1.º de Agosto, 54 pontos

2. Petro de Luanda, 53

3. Interclube, 43

4. Sagrada Esperança, 40

5. Wiliete de Benguela, 40

6. Santa Rita de Cássia, 32

7. Académica do Lobito, 30

8. Recreativo do Libolo, 28

9. Bravos do Maquis, 27

10. Desportivo da Huila, 26

11. Sporting de Cabinda, 23

12. Desportivo da Lunda Sul, 21

13. Isaac de Benguela, 18

14. Sporting de Benguela, 13

15. ASK Dragão do Uige, 7