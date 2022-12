Girabola: Petro de Luanda, de Alexandre Santos, reforça liderança

O avançado brasileiro do Petro de Luanda Tiago Azulão lidera a lista de "artilheiros", com 14 golos, seguido por Kaporal, da Académica do Lobito, com sete, e Julinho, do Interclube, com cinco

O Petro de Luanda, sob o comando do treinador português Alexandre Santos, venceu este sábado em casa do Wiliete de Benguela por 2-1, em jogo da 13.ª jornada do campeonato angolano de futebol, reforçando a liderança, com 37 pontos.

O avançado brasileiro Tiago Azulão, aos 43 minutos, e Quinito, aos 70, marcaram os golos do Petro, enquanto Panilson, aos seis, reduziu para os anfitriões.

Com esta derrota, o Wiliete de Benguela atrasou-se na perseguição ao líder Petro de Luanda, mantendo-se na segunda posição, com menos sete pontos.

O Sagrada Esperança venceu na receção ao 1.º de Agosto por 2-0, na província angolana da Luanda Norte, e ascendeu a terceiro, com 27 pontos, enquanto o 1º de Agosto é o quinto, com 23.

Os golos foram marcados por Cachi, aos 79, e Celso, um minuto depois.

O Interclube venceu o Sporting de Benguela por 2-0, após golos de Buba, aos 47 e 58 minutos, e ascendeu a quarto do campeonato, com 25 pontos.

O Bravos do Maquis e o Recreativo do Libolo empataram 1-1, na província angolana do Moxico, tendo Andeloy marcado para o Recreativo do Libolo e Chico restabelecido a igualdade.

Resultado semelhante verificou-se no jogo entre o Isaac de Benguela e a Académica do Lobito, após Geraldo abrir o marcador, aos 38 minutos, a favor do Isaac de Benguela, e Kaporal empatar, aos 83.

Resultados da 13.ª jornada:

Sábado, 17 dez:

Bravos do Maquis - Recreativo do Libolo, 1-1

Isaac de Benguela - Académica do Lobito, 1-1

Sagrada Esperança - 1.º de Agosto, 2-0

Interclube - Sporting de Benguela, 2-0

Wiliete de Benguela - Petro de Luanda, 1-2

Domingo, 18 dez:

Desportivo da Lunda Sul - ASK Dragão do Uige

Santa Rita de Cássia - Desportivo da Huila

Cuando Cubango FC - Sporting de Cabinda

Classificação:

1. Petro de Luanda, 37 pontos

2. Wiliete de Benguela, 30

3. Sagrada Esperança, 27

4. Interclube, 25

5. 1.º de Agosto, 23

6. Santa Rita de Cássia, 17

7. Académica do Lobito, 17

8. Desportivo da Huila, 16

9. Sporting de Cabinda, 15

10. Cuando Cubango FC, 14

11. Recreativo do Libolo, 14

12. Bravos do Maquis, 14

13. Desportivo da Lunda Sul, 12

14. Sporting de Benguela, 9

15. Isaac de Benguela, 8

16. ASK Dragão do Uige, 3