Girabola: maus resultados originam chicotada no Recreativo do Libolo

Recreativo do Libolo é o 13.º do campeonato angolano

Albano César foi despedido do comando técnico.

O treinador angolano Albano César foi despedido do comando do Recreativo do Libolo, por maus resultados durante a primeira volta do Girabola, anunciou esta terça-feira o clube angolano de futebol.

Em sua substituição, o luso-angolano Osvaldo Roque Gonçalves Cruz "Joni" assumiu o comando da equipa, após, recentemente, rescindir o contrato com o Sporting de Benguela.

Ao fim da primeira volta do campeonato angolano, o Recreativo do Libolo está em 13.º, com 15 pontos, fruto de três vitórias, seis empates e seis derrotas, em 15 jogo disputados.