Girabola: Desportivo da Huila, de Paulo Torres, empata e sobe a sétimo

Igualdade a uma bola frente ao Desportivo da Lunda Sul.

O Desportivo da Huila, treinado pelo português Paulo Torres, empatou 1-1 diante do Desportivo da Lunda Sul, em jogo da 14.ª jornada, e subiu a sétimo do Girabola.

O Desportivo da Huila adiantou-se no marcador, aos 14 minutos, por intermédio de Leonel, enquanto do lado contrário, Baby, aos 61, empatou.

Com este resultado o Desportivo da Huíla soma 18 pontos, no sétimo lugar.

No outro jogo da tarde, a Académica do Lobito venceu o Sagrada Esperança por 1-0, após golo madrugador de Kaporal, aos 45 segundos de jogo, e subiu a sexto do campeonato angolano, com 20 pontos.

Já o Bravos do Maquis venceu o Sporting de Cabinda por 2-1, após golos de Vadinho, aos 70 minutos, e Lara, aos 90+2, enquanto Valoy, aos sete, reduziu para os derrotados.

Com esta vitória, o Bravos do Maquis ascendeu a nono, com 17 pontos.

O jogo entre o Sporting de Benguela e o Cuando Cubango FC não se realizou devido a ausência do Cuando Cubango FC na província angolana de Benguela, por dificuldades de transporte.

Resultados da 14.ª jornada:

- Quarta-feira, 2 nov:

Interclube - Petro de Luanda, 1-2

- Quinta-feira, 22 dez:

Desportivo da Huila - Desportivo da Lunda Sul, 1-1

Académica do Lobito - Sagrada Esperança, 1-0

Sporting de Cabinda - Bravos do Maquis, 1-2

- Sexta-feira, 23 dez:

1.º de Agosto - Wiliete de Benguela

Recreativo do Libolo - Santa Rita de Cássia

Isaac de Benguela - ASK Dragão do Uige

Adiado

Sporting de Benguela - Cuando Cubango FC

Classificação:

1. Petro de Luanda, 37 pontos

2. Wiliete de Benguela, 30

3. Sagrada Esperança, 27

4. 1.º de Agosto, 26

5. Interclube, 25

6. Académica do Lobito, 20

7. Desportivo da Huila, 18

8. Santa Rita de Cássia, 18

9. Bravos do Maquis, 17

10- Sporting de Cabinda, 16

11. Desportivo da Lunda Sul, 16

12. Cuando Cubango FC, 15

13. Recreativo do Libolo, 14

14. Sporting de Benguela, 9

15. Isaac de Benguela, 8

16. ASK Dragão do Uige, 3