Girabola: 1.º de Agosto vence Santa Rita de Cássia e sobe a quarto

Triunfo esta quarta-feira por um golo sem resposta.

O 1.º de Agosto venceu esta quarta-feira o Santa Rita de Cássia por 1-0, em Luanda, e ascendeu a quarto do Girabola, com 26 pontos, em jogo em atraso da terceira jornada.

O único golo da partida foi marcado por Dago, aos 32 minutos.

O avançado brasileiro do Petro de Luanda Tiago Azulão lidera a lista de artilheiros, com 14 golos, seguido por Kaporal, da Académica do Lobito, com sete, e Julinho, do Interclube, com cinco.

Resultados da 3.ª jornada:

- Sábado, 8 out:

Isaac de Benguela - Recreativo do Libolo, 0-0

Sporting de Cabinda - Desportivo da Huila, 2-0

- Domingo, 9 out:

ASK Dragão do Uige - Sporting de Benguela, 0-0

Wiliete de Benguela - Interclube, 2-0

Académica do Lobito - Bravos do Maquis, 2-2

- Quarta-feira, 9 nov:

Petro de Luanda - Desportivo da Lunda Sul, 1-1

- Quinta-feira, 1 dez:

Sagrada Esperança - Cuando Cubango FC, 1-0

- Quarta-feira, 21 dez:

1.º de Agosto - Santa Rita de Cássia, 1-0

Classificação:

1. Petro de Luanda, 37 pontos

2. Wiliete de Benguela, 30

3. Sagrada Esperança, 27

4. 1.º de Agosto, 26

5. Interclube, 25

6. Santa Rita de Cássia, 18

7. Académica do Lobito, 17

8. Desportivo da Huila, 17

9. Sporting de Cabinda, 16

10. Desportivo da Lunda Sul, 15

11. Cuando Cubango FC, 15

12. Recreativo do Libolo, 14

13. Bravos do Maquis, 14

14. Sporting de Benguela, 9

15. Isaac de Benguela, 8

16. ASK Dragão do Uige, 3