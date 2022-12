Girabola: 1.º de Agosto e Wiliete de Benguela empatam na ronda 14

Campeonato angolano é liderado pelo Petro de Luanda.

O Wiliete de Benguela empatou 0-0 na deslocação ao terreno do 1.º de Agosto, em jogo da 14.º jornada do campeonato angolano de futebol, e ficou a seis pontos do Petro de Luanda, líder do Girabola, com 37.

Com este empate, o Wiliete de Benguela segue no segundo lugar da tabela, com 31 pontos, menos seis que a formação orientada pelo treinador português Alexandre Santos.

No outro jogo disputado no sábado, o Isaac de Benguela e o ASK Dragão do Uige, também empataram 0-0, enquanto o Recreativo do Libolo e o Santa Rita de Cássia, que também repartiram pontos, empataram 1-1.

Beni, aos 65 minutos, abriu o marcador para o Santa Rita de Cássia e Emerson, aos 87, restabeleceu a igualdade.

O jogo entre o Sporting de Benguela e o Cuando Cubango FC não se realizou, devido a ausência do Cuando Cubango FC, na província angolana de Benguela, por dificuldades de transporte.

O avançado brasileiro do Petro de Luanda Tiago Azulão lidera a lista de marcadores, com 13 golos, seguido por Kaporal, da Académica do Lobito, com nove, e Dago, do 1.º de Agosto, com seis.

Resultados da 14ª jornada:

- Quarta-feira, 2 nov:

Interclube - Petro de Luanda, 1-2

- Quinta-feira, 22 dez:

Desportivo da Huila - Desportivo da Lunda Sul, 1-1

Académica do Lobito - Sagrada Esperança, 1-0

Sporting de Cabinda - Bravos do Maquis, 1-2

- Sábado, 24 dez:

1.º de Agosto - Wiliete de Benguela, 0-0

Recreativo do Libolo - Santa Rita de Cássia, 1-1

Isaac de Benguela - ASK Dragão do Uige, 0-0

Adiado

Sporting de Benguela - Cuando Cubango FC

Classificação:

1. Petro de Luanda, 37 pontos

2. Wiliete de Benguela, 31

3. Sagrada Esperança, 27

4. 1.º de Agosto, 27

5. Interclube, 25

6. Académica do Lobito, 20

7. Santa Rita de Cássia, 19

7. Desportivo da Huila, 18

9. Bravos do Maquis, 17

10- Sporting de Cabinda, 16

11. Desportivo da Lunda Sul, 16

12. Cuando Cubango FC, 15

13. Recreativo do Libolo, 15

14. Sporting de Benguela, 9

15. Isaac de Benguela, 9

16. ASK Dragão do Uige, 4