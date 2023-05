Gelson Dala e Ary Papel ausentes da convocatória da seleção angolana

Da lista constam cinco jogadores que alinham em clubes portugueses, casos de Kadu, do Alverca, Kialunda, do Estrela da Amadora, Beni Mukedi, do Casa Pia, Loid, do Mafra, e Depu, do Gil Vicente.

Os avançados Gerson Dala, do Al-Wakrah, do Qatar, e Ary Papel, dos líbios do Al Akhdar, ficaram de fora dos 26 convocados pelo selecionador de Angola, o português Pedro Gonçalves, para o embate com a República Centro-Africana.

O avançado Mbala Zola, dos italianos do Spezia, é também ausência nos "eleitos" para o jogo da quinta jornada do Grupo E de qualificação para a Taça das Nações Africanas de 2024 (CAN2024), enquanto o extremo Zito Luvumbo, dos também transalpinos do Cagliari, regressa às opções.

Da lista constam cinco jogadores que alinham em clubes portugueses, casos de Kadu, do Alverca, Kialunda, do Estrela da Amadora, Beni Mukedi, do Casa Pia, Loid, do Mafra, e Depu, do Gil Vicente.

Angola vai defrontar a República Centro-Africana no dia 17 de junho, em Douala, nos Camarões, depois de um estágio que vai ter inicio na segunda-feira, em Portugal.

A seleção angolana, que conta oito presenças na CAN, a última das quais em 2019, ocupa o terceiro lugar do agrupamento, com cinto pontos, a três do líder Gana e a dois da República Centro-Africana, enquanto Madagáscar segue no último lugar, com um ponto.

Lista dos 26 convodados:

- Guarda-redes: Neblu (1.º de Agosto), Kadu (Alverca, Por) e Gelson (Interclube)-

- Defesas: Tó Carneiro (Petro de Luanda), Quinito (Petro de Luanda), Eddy Afonso (Petro de Luanda), Buatu (Valencienes, Fra), Gigli Ndefe (Slovan Liberec, Che), Jordy Gaspar (Grenoble, Fra), Kialunda (Estrela da Amadora, Por) e Lula (Sagrada Esperança)

- Médios: Fredy (Antalayaspor, Tur), Beni Mukedi (Casa Pia, Por), Keliano (1.º de Agosto), Loid (Mafra, Por), Show (Ludogorets, Bul) e Megue (Petro de Luanda).

- Avançados: Zini (AEK Atenas, Gre), Mabululo (Ittihad, Egi), Chico Banza (Nea Salamis, Chp), Gilberto (Petro de Luanda), Milson (Ankaragucu, Tur), Hélder Costa (Al-Ithaid, Ars), Depu (Gil Vicente, Por), Lucas João (Reading, Ing) e Zito Luvumbo (Cagliari, Ita).