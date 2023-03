Futebolista costa-marfinense, de 21 anos, falece após após sentir-se mal em campo

Moustapha Sylla, defesa central de 21 anos, "faleceu a caminho do hospital", esclareceu o seu clube, o Racing Club Abidjan, que jogava frente ao Sol FC, a quem venceu por 3-1

Um jovem futebolista da Costa do Marfim morreu no domingo, a caminho do hospital, depois de se ter sentido mal durante um jogo do campeonato.

Moustapha Sylla, defesa central de 21 anos, "faleceu a caminho do hospital", esclareceu o seu clube, o Racing Club Abidjan, que jogava frente ao Sol FC, a quem venceu por 3-1.

"O nosso defesa Moustapha Sylla morreu esta noite, na sequência de um problema de saúde, no relvado, durante o encontro com o Sol FC", completou o clube.

O desafio entre as equipas da primeira divisão marfinense continuou depois de Sylla ter sido retirado de campo rumo ao hospital.

Nem o clube, campeão em 2020 e atual sétimo classificado do campeonato, nem a federação esclareceram o motivo do óbito.

Sylla Moustapha (21), defensor del Racing Club Abidjan, murió durante un partido de la primera división de Costa de Marfil. Se desplomó en pleno encuentro. QEPD. pic.twitter.com/e1JqdiXCQ3 - Fodboldworld (@fodboldword) March 6, 2023