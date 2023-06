Ferroviário da Beira vence Ferroviário de Nampula no Moçambola

O Ferroviário da Beira venceu este domingo o seu homónimo de Nampula por 3-0, assumindo a terceira posição no campeonato moçambicano de futebol, à 10.ª jornada.

No Caldeirão do Chiveve, na cidade da Beira, província central de Sofala, os golos que garantiram a vitória dos locomotivas foram todos apontados na segunda parte, por Toure, Mafaite e Abel, aos 60, 74 e 82 minutos, respetivamente.

O Songo, campeão em título, voltou às vitórias nesta jornada, após derrotar o Costa do Sol por 1-0, na sexta-feira, mantendo-se, assim, na segunda posição, com 19 pontos.

Os Black Bulls, líderes da prova, empataram com o Ferroviário de Maputo 1-1, no sábado, mantendo-se, no entanto, na primeira posição da tabela classificativa, com 23 pontos.

Resultados da 10.ª jornada

- Sexta, 23 de junho

Songo - Costa do Sol, 1-0

- Sábado, 24 de junho

Black Buls - Ferroviário de Maputo, 1-1

- Domingo, 25 de junho

Ferroviário de Nacala - Madjedje de Maputo, 1-0

Ferroviário de Quelimane - Ferroviário de Lichinga, 1-1

Baía de Pemba - Vilankulo, 0-0

Ferroviário da Beira - Ferroviário de Nampula, 3-0

Classificação

1. Black Bulls, 23 pontos

2. Songo, 19

3. Ferroviário da Beira, 18

4. Costa do Sol, 16

5. Ferroviário de Maputo, 14.

6. Ferroviário de Lichinga, 14

7. Vilankulo, 13

8. Ferroviário de Nampula, 13

9. Ferroviário de Nacala, 12

10. Baía de Pemba, 10

11. Ferroviário de Quelimane, 7

12. Matchedje de Maputo, 5