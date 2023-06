Egito de Rui Vitória soma mais uma vitória e já está na CAN'2023

A seleção comandada pelo português lidera, após cinco de seis jornadas, o Grupo D com mais três pontos que a Guiné, que superou fora de casa por 2-1.

Está confirmada a qualificação do Egito para a fase final da Taça de África da Nações'2023, que vai ter lugar entre 13 de janeiro e 11 de fevereiro do próximo ano na Costa do Marfim.

A seleção comandada pelo português Rui Vitória somou a quarta vitória em cinco jogos disputados no Grupo D e passou a ter três pontos de vantagem sobre a Guiné, adversária que derrotou por 2-1, fora de portas, sendo que já tinha ganho a este mesmo rival por 1-0.

Os guineenses até começaram melhor o encontro adiantando-se no marcador por Guirassy, avançado do Estugarda que foi fundamental na permanência deste clube na Bundesliga, mas ainda antes do intervalo, a passe de Salah, Trezeguet fez o empate. No segundo tempo, este mesmo jogador do Trabzonspor fez o passe que permitiu a Mohamed, jogador do Nantes, garantir o triunfo para o conjunto de Rui Vitória.