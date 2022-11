Desportivo da Huila, de Paulo Torres, empata com Interclube no Girabola

Com este empate, o Desportivo da Huila desceu para 10.º, com 12 pontos, e fica mais distante dos lugares cimeiros do campeonato.

O Desportivo da Huila, treinado pelo português Paulo Torres, empatou este domingo 0-0 diante do Interclube e continua longe dos lugares cimeiros do campeonato angolano, em jogo da 10.ª jornada.

Com este empate, o Desportivo da Huila desceu para 10.º, com 12 pontos, e fica mais distante dos lugares cimeiros do campeonato.

Ainda hoje, o Santa Rita de Cássia venceu o Isaac de Benguela por 3-0, na província angolana do Uige, após golos de Agoya, aos 51 minutos, Lucas, aos 61, e Beni, aos 74. Com este resultado, o Santa Rita de Cássia ascendeu ao 11.º lugar, com 11 pontos.

O Cuando Cubango venceu o ASK Dragão do Uige, por 2-0, e ascendeu a sétimo, com 13 pontos, após golos de Magrinho, no primeiro minuto de jogo, e Mussá, aos 49.

O Sporting de Benguela, por seu lado, rececionou e venceu a Académica do Lobito por 1-0, ascendendo a 13.º, com nove pontos, graças ao golo marcado por Betinho, aos 21 minutos.

Tiago Azulão, do Petro de Luanda, é o melhor marcador do campeonato, com nove golos, seguido por Kaporal, da Académica do Lobito, com seis, e de Mano Calesso, do Interclube, com três.