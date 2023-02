Cuando Cubango desiste do Girabola por razões financeiras

Redação com Lusa

No Girabola, o Cuando Cubango desistiu na 10.ª posição, com 17 pontos.

O Cuando Cubango anunciou na terça-feira a desistência do campeonato angolano por razões financeiras, num comunicado divulgado à imprensa angolana.

Nos últimos anos, o clube angolano falhou alguns jogos do Girabola por falta de verbas para a deslocação da equipa em diversas províncias, bem como para fazer face às suas despesas, razão pela qual a comissão de gestão do clube anunciou, em 2022, que, caso não aparecesse solução financeira, a equipa desistira do campeonato angolano.

