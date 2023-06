Conhecidos os semifinalistas do campeonato de Cabo Verde

Durante a próxima semana, será realizada o sorteio para definir os jogos da meias-finais do campeonato de Cabo Verde.

Mindelense, Académica de São Vicente, Palmeira do Sal e Vulcânicos do Fogo são as equipas apuradas para as meias-finais do campeonato de Cabo Verde, após a última jornada da fase de grupos, que terminou este domingo.

No Grupo A, o Mindelense de São Vicente era a única equipa que entrou para a última jornada já apurada para as meias-finais, e no último jogo da fase de grupos foi a Santo Antão vencer Santo Crucifixo por 1-0.

No mesmo grupo, os Travadores receberam na Praia e veneram a Juventude do Norte da Boa Vista por 3-1.

O Mindelense terminou a fase de grupos com 14 pontos, enquanto os Travadores ficaram com nove, Santo Crucifixo com oito e Juventude do Norte com quatro.

No Grupo B, o vencedor foi a Palmeira do Sal, que foi a São Nicolau vencer o Belo Horizonte por 1-0 e atingiu os 12 pontos, e nas meias-finais vai ter a companhia dos Vulcânicos do Fogo, que, mesmo empatando em casa 1-1 com a Sanjoanense de Santo Antão Sul, fizeram 11 pontos e vão às meias como melhor segundo classificado dos três grupos.

Já Belo Horizonte e Sanjoanense ficaram ambas com cinco pontos na fase de grupos e foram eliminados.

No Grupo C, o vencedor foi a Académica do Mindelo, atual campeã nacional, que empatou em casa 2-2 com o Morabeza da Brava e fez 13 pontos, enquanto o adversário somou 10 pontos, mas insuficientes para o apuramento.

No outro jogo do grupo, Figueirense do Maio foi a Santiago Norte vencer o Varandinha por 4-2, num embate entre duas equipas que também ficam pelo caminho.

