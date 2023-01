Confederação africana autoriza jogos internacionais no estádio 11 de Novembro

Redação com Lusa

A informação foi avançada pelo presidente do Conselho Técnico da Federação Angolana de Futebol, José Neves, que disse que a medida é temporária.

A Confederação Africana de Futebol (CAF) autorizou no sábado a realização de jogos da seleção angolana de futebol e do Petro de Luanda no estádio 11 de Novembro, em Luanda, após ter estado encerrado, por mau estado de conservação.

Na nota, a CAF alerta para o cumprimento das recomendações deixadas, em relação a melhoria da infraestrutura, sob pena de baixar orientações para nova interdição ao maior recinto desportivo angolano, construído em 2010, por altura da organização da CAN, em território angolano.