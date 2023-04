Campeonato de Cabo Verde começa esta sexta-feira

O campeonato de futebol em Cabo Verde arranca esta sexta-feira, com o campeão nacional, Académica do Mindelo, a deslocar-se à ilha Brava, a mais pequena do arquipélago, para defrontar o Morabeza.

O jogo, referente ao Grupo C, estava agendado inicialmente para domingo, mas foi antecipado, para garantir que a equipa da Académica do Mindelo possa ainda apanhar o barco para a Praia e depois seguir viagem para São Vicente.

A Académica marca presença no nacional por ser a campeã nacional, já que o Mindelense foi o campeão regional de São Vicente nesta época.

O encontro inaugural da maior prova de clubes no país está marcado para as 16:00 locais (18:00 em Lisboa), enquanto o outro jogo do mesmo grupo vai ser realizado no domingo, com o Figueirense do Maio, estreante na prova, a receber o Varandinha de Tarrafal de Santiago.

No Grupo B, com todos os jogos no sábado, a Palmeira do Sal, vice-campeã nacional, vai receber o Belo Horizonte, de São Nicolau, enquanto a Sanjoanense, de Santo Antão Sul, joga com os Vulcânicos do Fogo.

Ainda no sábado, e para o grupo A, o Mindelense de São Vicente vai jogar em casa com o Santo Crucifixo, campeão de Santo Antão Norte, enquanto a jornada fica completa no domingo com a Juventude do Norte da Boa Vista a medir forças com os Travadores, de Santiago Sul.