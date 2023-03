Cabo Verde quer descobrir talentos nas escolas com olimpíadas de desporto

As Olimpíadas do Desporto Escolar, que substituem os Jogos Escolares que já foram várias vezes realizados no país, vão ser organizadas na cidade da Praia entre 27 de março e dois de abril pelo Ministério da Educação e pelo Instituto do Desporto e da Juventude (IDJ)

Cabo Verde vai realizar na próxima semana as Olimpíadas do Desporto Escolar, orçadas em 136 mil euros, com mais de 400 alunos de todas as escolas do país, esperando descobrir talentos em várias modalidades, foi esta quarta-feira anunciado.

As Olimpíadas do Desporto Escolar, que substituem os Jogos Escolares que já foram várias vezes realizados no país, vão ser organizadas na cidade da Praia entre 27 de março e dois de abril pelo Ministério da Educação e pelo Instituto do Desporto e da Juventude (IDJ).

Em conferência de imprensa, na Praia, o diretor nacional da Educação, Adriano Moreno, considerou que se trata de "um evento de grande importância" para as crianças, adolescentes e jovens cabo-verdianos, que nessa altura vão estar em férias escolares da Páscoa.

"O evento valoriza a autonomia de cada aluno, a personalidade, a sua capacidade física e de relacionamento com o outro, com o grupo e com o meio envolvente, de forma a aumentar a autoestima, o conhecimento e a autonomia", descreveu o responsável educativo.

O dirigente disse ainda que o evento pretende desenvolver a cultura da paz, bem como da solidariedade e da fraternidade entre os elementos da comunidade educativa cabo-verdiana.

Leia também Internacional Ibrahimovic: "Estava a jantar e disse à equipa: 'Vocês devem pensar que sou estúpido..." Declarações de Zlatan Ibrahimovic, avançado do Milan e que aos 41 anos foi chamado pela Suécia, em antevisão aos jogos com a Bélgica e Azerbaijão, relativos às duas primeiras jornadas da qualificação para o Euro'2024.

"Trata-se de um momento importante para a comunidade escolar e desportiva, tendo em conta o retorno efetivo desta iniciativa que representa uma mais-valia para a educação física e mental e o desenvolvimento da formação dos nossos alunos em todas as escolas do país", prosseguiu Adriano Moreno, prevendo que o evento seja realizado todos os anos.

As Olimpíadas do Desporto Escolar vão contar com a participação de 425 alunos, sobretudo das escolas secundárias (do 9.º ao 12.º ano de escolaridade), nas modalidades de futsal, andebol, atletismo, xadrez e basquetebol.

"O nosso objetivo é fazer com que desde tenra idade, nas escolas, haja o hábito de competir, da prática do desporto, mas também não no sentido de ganhar a qualquer preço, mas sobretudo para consolidar os processos educativos, nomeadamente os valores fundamentais, que têm a ver com o "fair-play", o respeito, espírito de resiliência", completou o administrador do IDJ, Graciano Sena.

Referindo que o desporto escolar é um subsistema do desporto nacional, o responsável institucional entendeu que tem um "papel importante" na alimentação dos outros subsistemas, nomeadamente o desporto federado, militar ou universitário.

"Tendo essas atividades garantido nas escolas, quer no ensino básico obrigatório [1.º ao 8.º ano], quer no ensino secundário, o desporto cabo-verdiano pode sonhar com talentos, com atletas que possam atingir o mais alto nível", perspetivou Sena.

A realização das Olimpíadas do Desporto Escolar 2023 está orçada em 15 milhões de escudos cabo-verdianos (136 mil euros), contabilizou o administrador do IDJ, indicando que o evento conta ainda com vários parceiros e vai aproveitar das muitas infraestruturas escolas existentes na capital do país.

O evento surge no âmbito de um protocolo assinado entre o Ministério da Educação e o IDJ, para aumentar a participação dos alunos em atividades desportivas nas instituições de ensino, públicas e privadas do país, e promover a ampla mobilização da população estudantil em torno do desporto.

É um evento previsto no programa de atividades do Desporto Escolar, que resulta da realização de Jogos Escolares Regionais.