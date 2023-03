Cabo Verde propõe realização das Olimpíadas do Desporto Escolar da CPLP

Redação com Lusa

O objetivo do primeiro-ministro cabo-verdiano é que o arquipélago organize estas Olimpíadas ao nível da CPLP, que substituiriam os jogos escolares da comunidade.

O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, propôs a realização das Olimpíadas do Desporto Escolar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), com várias modalidades.

"Seriam as Olimpíadas da CPLP, um produto de várias competições dos países-membros, e uma motivação adicional para os jovens da CPLP", desafiou Ulisses Correia e Silva, após a sessão de abertura das Olimpíadas do Desporto Escolar de 2023 de Cabo Verde, realizada ao final do dia de segunda-feira, na Praia.

As Olimpíadas do Desporto Escolar de Cabo Verde envolvem mais de 400 alunos de todo o país, em várias modalidades.

"É uma grande iniciativa que reúne alunos de todas as ilhas do país, em diversas modalidades, movidos pelo espírito competitivo e de muita amizade. É demonstrativa que valeu a pena reavivar e retomar o desporto escolar em um nível muito mais elevado", disse Ulisses Correia e Silva.

"É o resultado de várias competições regionais, dando oportunidade a muitos jovens de partilhar experiências e momentos marcantes. Envolve também o espírito olímpico associado, com valores que isso carrega e transmite à nossa juventude. Enquanto Governo, estamos a apostar em infraestruturas desportivas. A melhoria tem sido substancial, e vamos continuar a aumentar a oferta, particularmente, a nível dos pavilhões desportivos", acrescentou o chefe do Governo.

Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste são os nove Estados-membros da CPLP.