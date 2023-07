Bruno Romão assume comando do Pharco

Treinador português regressa ao clube no qual foi adjunto na época 2017/18

O português Bruno Romão, de 39 anos, é o novo treinador dos egípcios do Pharco, nono classificado no campeonato africano, sucedendo a outro profissional luso, Nuno Almeida.

Bruno Romão era adjunto no Busan IPark, da Coreia do Sul, levando uma longa carreira fora de Portugal, juntando-se um ciclo de alguns anos na equipa técnica de Cabo Verde. Regressa ao Pharco, onde foi adjunto na época 2017/18, então cooperando com Rui Águas.

Nas redes sociais, o jovem técnico congratulou-se com o desafio recebido. "Muito feliz por assinar pelo Pharco. Que comece esta desafiante missão por terras egípcias com a mesma ambição que me trouxe até aqui!", afirmou.