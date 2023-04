Black Bulls volta a vencer e lidera Moçambola

O jogo com mais golos disputou-se a norte do país, em Nacala, onde o Ferroviário local derrotou o Ferroviário de Quelimane por 3-0.

O vice-campeão em título do Moçambola, o Black Bulls, foi ao campo do campeão Costa do Sol vencer por 1-0 num confronto da região de Maputo que centrou atenções na segunda jornada do campeonato de futebol.

Frente-a-frente estiveram também dois treinadores portugueses: Horácio Gonçalves (Costa do Sol), que lidera uma equipa renovada, mas que ainda não pontuou, e Hugo Martins (Black Bulls) que soma a segunda vitória, liderando a prova.

Já no sábado, o Songo, campeão da última temporada, procurava alcançar a segunda vitória consecutiva, mas acabou derrotado por 1-0 na deslocação a Vilankulo.