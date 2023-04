Black Bulls reforça a liderança do Moçambola com goleada

Redação com Lusa

A Associação Black ​​​​​​​Bulls reforçou a liderança do Moçambola com uma goleada por 4-0 na receção ao Ferroviário de Nacala, na terceira jornada do principal campeonato de futebol moçambicano.

O resultado foi o mais expressivo da jornada que até agora soma mais golos na competição - 15, em cinco jogos -, sendo que falta um para embate para fechar a ronda, a receção do Songo, campeão em título, ao Ferroviário de Quelimane, na segunda-feira.

O Songo vai tentar colar-se ao grupo de equipas com seis pontos na perseguição ao líder isolado, Black Bulls.

À terceira jornada, o antigo campeão Costa do Sol conseguiu somar os primeiros três pontos, ao vencer por 1-0 o recém-promovido Baía de Pemba, da província de Cabo Delgado.

Resultados da 3.ª jornada

Costal do Sol - Baía de Pemba, 1-0

Ferroviário de Beira - Matchedje de Maputo, 3-1

Black Bulls - Ferroviário de Nacala, 4-0

Vilnkulo - Ferroviário de Maputo, 1-0

Ferroviário de Nampula - Ferroviário de Lichinga, 3-2

Songo - Ferroviário de Quelimane, 01 de maio, 15:00 (14:00 em Lisboa)

Classificação:

1. Black Bulls, 9 pontos

2. Ferroviário da Beira, 6

3. Ferroviário de Nampula, 6

4. Vilankulo, 6

5. Ferroviário de Lichinga, 4

6. Ferroviário de Nampula, 3

7. Songo, 3 (menos um jogo)

8. Ferroviário de Quelimane, 3 (menos um jogo)

9. Ferroviário de Maputo, 3

10. Costa do Sol, 3

11. Baía de Pemba, 2

12. Matchedje de Maputo, 1

- Programa da 4.ª jornada (07 de maio):

Ferroviário de Nacala - Baía de Pemba

Matchedje de Maputo - Ferroviário de Nampula

Costa do Sol - Ferroviário da Beira

Ferroviário de Lichinga - Vilankulo

Ferroviário de Quelimane - Black Bulls

Ferroviário de Maputo - Songo