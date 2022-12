Angola: presidente do Recreativo da Caála abandona cargo para concorrer à federação

Horácio Mosquito disse que pretende assumir a presidência da FAF para reestruturar o futebol angolano, que diz estar desorganizado, e acabar com a corrupção.

O presidente do Recreativo da Caála, Horácio Mosquito, colocou esta quarta-feira à disposição a presidência do clube angolano, com o propósito de concorrer à presidência da Federação Angolana de Futebol (FAF) no próximo ano.

Horácio Mosquito, que conduziu os destinos do clube angolano por dez anos, disse que a decisão visa obedecer ao regulamento da FAF, que não admite que presidentes de clubes, em funções, concorram à liderança do órgão reitor do futebol angolano, por incompatibilidade.

O dirigente disse ainda que pretende assumir a presidência da FAF para reestruturar o futebol angolano, que diz estar desorganizado, e acabar com a corrupção.

O Recreativo da Caála desistiu do Girabola, antes do arranque da presente época desportiva, devido a problemas financeiros.