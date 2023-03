Angola perde com o Gana na qualificação para a CAN'2023

Angola, de Pedro Gonçalves, soma primeira derrota no apuramento para a CAN'2023.

A seleção angolana de futebol, treinada pelo português Pedro Gonçalves, perdeu, esta quinta-feira, por 1-0 na visita ao Gana, em jogo da terceira jornada do Grupo E de qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN2023).

O único golo do encontro foi marcado por Antoine Semenyo já em tempo de compensação, aos 90+5 minutos.

Angola volta a jogar dentro de quatro dias, em Luanda, novamente diante do Gana, e somente a vitória interessa para que os angolanos sonhem com a presença na CAN'2023, que será realizada em 2024, na Costa do Marfim.

No outro jogo do grupo, a República Centro-Africana venceu Madagáscar por 3-0.

Com este resultado, Angola, que somou o primeiro desaire, desceu ao terceiro ligar do Grupo E, com quatro pontos, os mesmo da República Centro-Africana, que é segunda, atrás do líder Gana lidera, que tem sete. Madagáscar é o último do grupo, com um ponto.