Angola e Cabo Verde no Grupo D da fase de apuramento ao Mundial'2026

A fase de apuramento vai ser disputada a duas voltas, com o vencedor de cada um dos nove grupos a apurar-se diretamente para o Mundial, que vai decorrer nos Estados Unidos, Canadá e México, entre 08 de junho e 19 de julho de 2026

As seleções angolana e de Cabo Verde de futebol vão defrontar no Grupo D as congéneres dos Camarões, Eswatini, Ilhas Maurícias e Líbia na fase de apuramento para o Mundial2026.

Segundo ditou o sorteio, que decorreu na quinta-feira em Abidjan, na Costa do Marfim, a Guiné-Bissau ficou integrada no Grupo A, juntamente com Egito, Burkina Faso, Serra Leoa, Etiópia e Djibuti, Moçambique vai disputar o Grupo G, com Argélia, Guiné, Uganda, Botswana e Somália, enquanto São Tomé e Príncipe está no Grupo H, com Tunísia, Guiné-Equatorial, Namíbia, Malawi e Libéria.

Os quatro melhores segundos classificados vão disputar um play-off para determinar o representante da Confederação Africana de Futebol no torneio de apuramento final da FIFA, que vai reunir um representante de cada uma das confederações do organismo, com exceção da UEFA, mais uma seleção adicional da confederação organizadora, neste caso a Concacaf (América do Norte, Central e Caribe).