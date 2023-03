Angola: 1.º de Agosto reassume liderança do Girabola

O 1.º de Agosto reassumiu a liderança do Girabola, com 45 pontos, enquanto o Desportivo da Huíla é nono, com 24.

O Desportivo da Huila, do treinador português Paulo Torres, perdeu diante da Académica do Lobito por 1-2, em jogo da 22ª jornada do campeonato angolano, devolvendo o a liderança ao 1.º de Agosto.

Manico, aos 22 minutos, inaugurou o marcador, para a equipa do técnico português, enquanto Paizinho, aos 37, e Jó, aos 90, deram à volta ao resultado.

No outro jogo da tarde, o 1.º de Agosto venceu o Recreativo do Libolo por 1-3, após golos de Dago, aos 40 e 52 minutos, e Tombé, aos 63, enquanto Barreiro, aos 90, "descontou" para os derrotados.

O Desportivo da Lunda Sul e o Wiliete de Benguela empataram a zero, enquanto o Isaac de Benguela venceu o Sporting de Benguela por 2-1.

O avançado brasileiro Tiago Azulão, do Petro de Luanda, lidera a lista dos melhores marcadores, com 15 golos, seguido por Kaporal, da Académica do Lobito, com 12, e Julinho, do Interclube, com oito.

Resultados da 22.ª jornada

Sábado, 11 março

Recreativo do Libolo - 1.º de Agosto, 1-3

Desportivo da Lunda Sul - Wiliete de Benguela, 0-0

Académica do Lobito - Desportivo da Huila, 2-1

Sporting de Benguela - Isaac de Benguela, 1-2

Domingo, 12 março

Sagrada Esperança - ASK Dragão do Uige

Santa Rita de Cássia - Interclube

Adiado

Petro de Luanda - Sporting de Cabinda

- Classificação:

1. 1.º de Agosto, 45 pontos

2. Petro de Luanda, 44

3. Interclube, 37

4. Sagrada Esperança, 37

5. Wiliete de Benguela, 31

6. Santa Rita de Cássia, 29

7. Académica do Lobito, 28

8. Recreativo do Libolo, 25

9. Desportivo da Huila, 24

10. Bravos do Maquis, 20

11. Sporting de Cabinda, 20

12. Desportivo da Lunda Sul, 18

13. Sporting de Benguela, 13

14. Isaac de Benguela, 12

15. ASK Dragão do Uige, 6