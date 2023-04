Alexandre Santos, treinador do Petro, suspenso por protestos contra arbitragem

Alexandre Santos, treinador do Petro de Luanda

Redação com Lusa

Treinador português punido com 15 dias de suspensão.

O treinador do Petro de Luanda, o português Alexandre Santos, foi suspenso por 15 dias pelo Conselho de Disciplina da Federação Angolana de Futebol, devido a protestos contra a arbitragem.

O treinador luso foi expulso, por protestos, no jogo do sábado passado, em que os campeões angolanos venceram o Isaac de Benguela por 1-0, em jogo da 24.ª jornada do Girabola.

Também suspenso foi o preparador físico João Pedro dos Reis, pelo mesmo período, a dois dias do dérbi do futebol angolano entre o Petro de Luanda e o 1.º de Agosto.

O Petro de Luanda comanda o campeonato angolano de futebol, com 53 pontos, seguido pelo 1.º de Agosto, que tem 51.