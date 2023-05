Alexandre Santos conduz o Petro de Luanda ao bicampeonato

Portugueses Pedro Pinto e Alex Soares também são campeões.

Treinado pelo português Alexandre Santos, o Petro de Luanda assegurou este domingo a conquista do título de campeão de Angola, ao vencer em casa do Interclube por 2-0.

Este é o segundo título consecutivo assegurado por Alexandre Santos nos petrolíferos e o 17.º deste clube após a independência do país, em 1975.

O Petro lidera o ranking histórico do país à frente do 1.º de Agosto, que tem 13 títulos de campeão.

A equipa da capital conta com os portugueses Pedro Pinto (antigo defesa de Vitória de Setúbal, Leixões e Arouca) e Alex Soares (jogou no Marítimo e Moreirense) no plantel.

Ao Petro chegava o empate frente à equipa de Luís Gonçalves (também português) neste encontro da 29.ª ronda do Girabola.

O já campeão folga na última jornada, na sequência da desistência do Cuando Cubango.