África do Sul vence Moçambique em jogo particular

As duas seleções que falharam o apuramento para o Mundial'2022.

A seleção moçambicana foi derrotada esta quinta-feira pela congénere sul-africana, por 2-1, num encontro particular entre duas equipas que falharam o Mundial'2022 e que decorreu no estádio Mbombela, na África do Sul.

Nelson Divrassone, avançado do Costa do Sol, ainda adiantou os moçambicanos no encontro, aos 14 minutos, mas a reação dos anfitriões na segunda parte permitiu a cambalhota no marcador, com dois golos de rajada de Bongokuhle Hlongwane, que joga no Minnesota United (Estados Unidos), aos 57 e 60.

A seleção moçambicana, treinada por Chiquinho Conde, ex-jogador que jogou durante vários anos em Portugal, não vence desde julho, quando bateu a Zâmbia na qualificação para a Taça das Nações Africanas.