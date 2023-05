Adepto com motosserra detido nos "quartos" da Liga dos Campeões da CAF

Durante distúrbios ocorridos durante encontro entre o Esperance Tunis, da Tunísia e o JS Kabylie, da Argélia

Um adepto com uma motosserra foi detido durante distúrbios ocorridos no encontro da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões da Confederação Africana de Futebol, em Tunes, entre o Esperance Tunis, da Tunísia e o JS Kabylie, da Argélia.

"Podemos confirmar a detenção de um adepto que tinha uma motosserra na mão", afirmou à Reuters uma fonte - que pediu o anonimato - do Ministério do Interior da Tunísia.

Os distúrbios provocaram um atraso de 40 minutos na segunda parte da partida e tiveram como consequência 66 detenções, incluindo 12 menores, revelou um porta-voz do tribunal à estação de rádo Diwan FM.

Os adeptos do Esperance Tunis entraram em confronto com as forças de segurança e acenderam várias tochas nas bancadas, sendo que os bombeiros tiveram de ser chamados para apagar pequenos incêndios. Segundo relatos locais, um armazém do estádio foi assaltado e alguns equipamentos, incluindo uma motosserra, foram roubados.

O emblema tunisino garantiu a presença nas meias-finais com uma vitória por 2-1 no conjunto dos dois jogos.