1.º de Agosto vence Sporting de Benguela e sobe ao sexto lugar do Girabola

O 1.º de Agosto derrotou, esta quinta-feira, o Sporting de Benguela, por 2-1, e ascendeu a sexto do campeonato angolano de futebol, com 13 pontos, em jogo da nona jornada, disputado no estádio 22 de Junho, em Luanda.

Melono Dala, aos 43 minutos, e César, aos 90+7, marcaram os golos, ao passo que Cebola, aos 65, marcou para os visitantes.

Na próxima jornada, o 1.ª de Agosto defronta o líder Petro de Luanda, orientado pelo treinador português, Alexandre Santos, em dérbi do futebol angolano.

Em outra partida da ronda, o Sagrada Esperança venceu o Recreativo do Libolo por 4-2, em jogo de estreia do treinador angolano Francisco Moniz Hungo, que substituiu o treinador português Alexandre Ribeiro no comando da equipa, após demissão por maus resultados.

Celso, aos 13 minutos, Cachi, aos 61, Jefer, aos 81, e Deco, aos 90, marcaram os golos do Sagrada Esperança, enquanto Viet, aos 21, e Felipe, aos 90+4, apontaram os tentos do Libolo.

O jogo ficou paralisado cerca de 20 minutos devido à queda de uma das balizas, pelo fato de o guarda-redes do Sagrada Esperança, Langanga, ter-se pendurado no poste, tendo sido retomado após o poste ter sido soldado.

O Cuando Cubango e o Desportivo da Lunda Sul empataram 1-1 na província angolana do Bié, em jogo em que Magrinho, aos 66 minutos, abriu o marcador a favor do Cuando Cubango, enquanto De Paiza, aos 89, restabeleceu a igualdade.

Tiago Azulão, do Petro de Luanda, é o melhor marcador do campeonato, com nove golos, seguido por Kaporal, da Académica do Lobito, com seis, e de Mano Calesso, do Interclube, com três.

Resultados da 9ª jornada:

- Segunda-feira, 21 nov:

Desportivo da Huila - Wiliete de Benguela, 1-0

- Quarta-feira, 23 dez:

Interclube - ASK Dragão do Uige, 3-1

Bravos do Maquis - Santa Rita de Cássia, 0-1

- Quinta-feira, 24 dez:

Cuando Cubango FC - Desportivo da Lunda Sul, 1-1

Sagrada Esperança - Recreativo do Libolo, 4-2

Académica do Lobito - Sporting de Cabinda, 3-0

1.º de Agosto - Sporting de Benguela, 2-1

- Sexta-feira, 25 dez:

Isaac de Benguela - Petro de Luanda

Classificação:

1. Petro de Luanda, 22 pontos

2. Wiliete de Benguela, 20

3. Interclube, 17

4. Académica do Lobito, 15

5. Sagrada Esperança, 15

6. 1.º de Agosto, 13

7. Sporting de Cabinda, 13

8. Recreativo do Libolo, 12

9. Desportivo da Huila, 11

10. Cuando Cubango FC, 10

11. Desportivo da Lunda Sul, 9

12. Santa Rita de Cássia, 8

13. Bravos do Maquis, 6

14. Sporting de Benguela, 6

15. Isaac de Benguela, 4

16. ASK Dragão do Uige, 3