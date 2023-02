1.º de Agosto perde e falha liderança isolada do Girabola

Beni Papel, aos 80 minutos, marcou o golo que garantiu a primeira vitória do Santa Rita de Cássia na presente edição do Girabola.

O 1.º de Agosto foi derrotado este sábado pelo Santa Rita de Cássia, por 1-0, e perdeu a oportunidade de se isolar na liderança do campeonato angolano de futebol, em jogo da 18.ª jornada.

Beni Papel, aos 80 minutos, marcou o golo que garantiu a primeira vitória do Santa Rita de Cássia na presente edição do Girabola, mantendo-se no sexto lugar, com 25 pontos, a 10 do 1.º de Agosto, que está empatado com o Petro de Luanda.

O jogo entre o Bravos do Maquis e a Académica do Lobito foi adiado, devido à falta de transporte da Académica do Lobito, para se deslocar à província angolana do Moxico.

O avançado brasileiro Tiago Azulão, do Petro de Luanda, lidera a lista dos melhores marcadores, com 13 golos, seguido por Kaporal, da Académica do Lobito, com oito, e Julinho, do Interclube, com cinco.