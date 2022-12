1.º de Agosto empata e perde oportunidade de ascender a terceiro em Angola

O avançado brasileiro do Petro de Luanda Tiago Azulão lidera a lista de artilheiros, com 12 golos, seguido por Kaporal, da Académica do Lobito, com sete, e Julinho, do Interclube, com cinco.

O 1.º de Agosto empatou esta segunda-feira diante da Académica do Lobito por 1-1, em jogo de encerramento da 12.ª jornada do Girabola, e perdeu a oportunidade de ascender a terceiro do campeonato

Dagó, aos 70 minutos, inaugurou o marcador para os vice-campeões angolanos, enquanto Kaporal, oito minutos depois, restabeleceu a igualdade.

Com este resultado, o 1.º de Agosto mantém-se em quarto do campeonato, com 23 pontos.

O avançado brasileiro do Petro de Luanda Tiago Azulão lidera a lista de artilheiros, com 12 golos, seguido por Kaporal, da Académica do Lobito, com sete, e Julinho, do Interclube, com cinco.

Resultados da 12ª jornada

Sábado, 10 dezembro

Petro de Luanda - Sagrada Esperança, 2-1

Recreativo do Libolo - Cuando Cubango FC, 0-0

Sporting de Cabinda - Interclube, 0-0

Isaac de Benguela - Desportivo da Lunda Sul, 1-0

Domingo, 11 dezembro

ASK Dragão do Uige - Santa Rita de Cássia, 0-1

Desportivo da Huila - Bravos do Maquis, 0-0

Sporting de Benguela - Wiliete de Benguela, 1-3

Segunda-feira, 12 dezembro

1.º de Agosto - Académica do Lobito, 1-1

Classificação

1. Petro de Luanda, 31 pontos

2. Wiliete de Benguela, 30

3. Sagrada Esperança, 24

4. 1.º de Agosto, 23

5. Interclube, 22

6. Santa Rita de Cássia, 17

7. Desportivo da Huila, 16

8. Académica do Lobito, 16

9. Sporting de Cabinda, 15

10. Cuando Cubango FC, 14

11. Recreativo do Libolo, 13

12. Bravos do Maquis, 13

13. Desportivo da Lunda Sul, 9

14. Sporting de Benguela, 9

15. Isaac de Benguela, 7

16. ASK Dragão do Uige, 3