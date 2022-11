Mundial'2022 é a altura de reviver a emoção do futebol

Está na hora de entrar nesta ​​​​​​​viagem e reviver memórias ricas sobre o Mundial, mas também de alimentar a sua enciclopédia futebolística com factos de que, provavelmente, nunca ouviu falar.

O Mundial'2022 está à porta e é altura de reviver a emoção do futebol e de contar histórias sobre este que é um dos maiores e mais emblemáticos eventos do Mundo. Por isso, a Betclic traz-lhe um conjunto de 45 curiosidades sobre este certame. Das mais emotivas às mais bizarras. Das mais icónicas às mais desconhecidas. Aqui, falamos do melhor marcador de sempre em Campeonatos do Mundo, mas também da "Maldição da Virgem" e do "Milagre de Berna". Recordamos os países com os melhores currículos deste torneio, mas também abordamos as prestações menos conseguidas de sempre. Há histórias sobre reis apaixonados por este desporto e sobre polvos que adivinharam vencedores, sobre golos marcados sem chuteiras e sobre golos que originaram abraços ao guarda-redes rival...

Está na hora de entrar nesta viagem e reviver memórias ricas sobre o Mundial, mas também de alimentar a sua enciclopédia futebolística com factos de que, provavelmente, nunca ouviu falar.

De 1930 a 2022, do Uruguai ao Catar. Teste os seus conhecimentos connosco

E, não se esqueça, o Catar'2022 está mesmo a chegar: começa já no dia 20 de novembro e a final está marcada para 18 de dezembro. Portugal estreia-se no torneio a 24 de novembro, diante do Gana, mede forças com o Uruguai quatro dias mais tarde e termina a fase de grupos frente à Coreia do Sul, a 2 de dezembro. Depois disso... só o futuro dirá o que vai acontecer. O que é certo é que todos nós esperamos que seja risonho para a Seleção portuguesa.