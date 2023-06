Um caso insólito: empresário quer deixar os bens para Neymar em testamento

Tem 30 anos e afirma que se identifica com o craque brasileiro.

Sendo um dos mais cotados jogadores do futebol mundial, Neymar não tem, por isso, problemas financeiros, mas ainda assim poderá ver as contas bancárias mais recheadas e de forma insólita.

Isto porque um generoso empresário brasileiro de 30 anos pretende deixar em testamento todos os bens que possui a favor do craque do PSG.

"Tenho quase 31 anos, não estou muito bem de saúde e apercebi-me que não tenho ninguém a quem deixar as minhas coisas caso morra", mencionou em declarações ao "Metrópole". "Gosto do Neymar, identifico-me muito com ele. Eu também sofro de difamação e a relação que ele tem com o pai faz-me lembrar a que eu tinha com o meu, que já faleceu. Mas, sobretudo, porque sei que ele não é nenhum caça-fortunas, algo que é um pouco raro nos dias que correm", justificou ainda.