Treinador do Sion foi suspenso e presidente do clube vai orientar a equipa

O Sion, penúltimo classificado da primeira divisão do futebol suíço, suspendeu, pelo período de uma semana, o treinador Fabio Celestini e a equipa vai ser orientada pelo presidente Christian Constantin nos próximos dois jogos.

O clube comunicou a decisão esta segunda-feira, dois dias depois da derrota por 4-0 com o St. Gallen.

"O Sion confirma o afastamento de Fabio Celestini pelo período de uma semana. Entretanto, Christian Constantin assume a equipa e estará no banco do Sion nos próximos dois jogos frente ao FC Lugano [um para a Taça da Suíça, a 1 de março, e outro para o campeonato, a 5 do mesmo mês]", lê-se no comunicado do emblema suíço.

O Sion não vence há nove jogos (seis derrotas e três empates). Na equipa joga o famoso Mario Balotelli e o ex-V. Guimarães e Portimonense Denis Poha.