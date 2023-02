Treinador do Rangers ordena à equipa que sofra um golo: perceba o que aconteceu

No domingo, o Rangers venceu o Partick Thistle, por 3-2, na Taça da Escócia. E houve um momento muito curioso aos 70 minutos. Com o jogo empatado 1-1, um jogador da equipa forasteira preparava-se para devolver a bola ao Rangers, mas Malik Tillman "aproveitou-se", ganhou a bola, correu em direção à baliza e marcou o 2-1. A atitude gerou muita confusão e o próprio treinador do Rangers, Michael Beale, não gostou, ordenando aos seus jogadores que permitissem que o Partick Thistle fizesse o 2-2. Veja o vídeo abaixo.