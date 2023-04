Ryanair goza com o Arsenal: "lágrimas de gunners" à venda a bordo

Companhia aérea não perdeu tempo para gozar com a equipa londrina após ser goleada pelo Manchester City

O Arsenal está a desmoronar-se e após a goleada sofrida com o Manchester City a companhia aérea Ryanair não perdeu tempo em gozar com os de Londres.

"Uma edição limitada feita com verdadeiras lágrimas de gunners. Agora disponível a bordo", escreveu a Ryanair na publicação, com o youtuber KSI na imagem a segurar a garrafa das ditas lágrimas de adeptos do Arsenal.

O Arsenal, refira-se, está á beira de perder a liderança da Premier League que chegou a ostentar confortável e merecidamente durante largos meses.