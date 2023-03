Revelou alvo do Tottenham em entrevista, enfureceu a direção e demitiu-se

Jeff Vetere, olheiro do Tottenham, demitiu-se após revelar numa entrevista um dos alvos do clube para o mercado de transferências. Já se demitiu.

Jeff Vetere trabalhava até há muito pouco tempo como olheiro do Tottenham. E foi nessa condição que viajou para a Colômbia tendo em vista analisar mais de perto alguns jogadores daquele país. Lá, deu uma entrevista a uma televisão local, a Win Sports TV, e revelou que o guarda-redes Kevin Mier é alvo dos spurs.

Este anúncio não caiu nada bem junto dos responsáveis do clube londrino que, rapidamente, convocaram uma reunião para discutir o assunto. Mas a reunião nem chegou a acontecer porque o "scout", de 57 anos, demitiu-se, admitindo o erro.

Segundo o jornal inglês Daily Mail, a intenção do clube era, de facto, despedir Jeff Vetere.

Voltando à entrevista, o olheiro revelou o interesse do spurs no colombiano de 22 anos que representa o Atlético Nacional. "Vi um guarda-redes que não tem nada em falta. Estamos à procura, porque é a nossa missão encontrar os melhores jovens. Aproveitando a minha passagem pela Colômbia, fui ao jogo do Atlético Nacional e conheci um guarda-redes que me impressionou. Acredito que vai jogar na seleção nacional em breve. Tem coisas que, no meu entender, não são normais num jogador com a sua idade. Fiquei surpreendido com a sua confiança e forma como trata a bola", elogiou.

Vetere estava no Tottenham apenas desde setembro, tendo sido convidado pelo diretor desportivo Fabio Paratici. Antes, passou pelo Birmingham City, como diretor para o futebol, pelo Real Madrid, pelo Newcastle, pelo Aston Villa e pelo Charlton.