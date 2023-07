Pione Sisto e a seita em Oliveira do Hospital: "O mundo precisa de mais organizações assim..."

Internacional dinamarquês comprou 4,7 hectares de terreno em Oliveira do Hospital, onde se instalou uma seita liderada por um líder espiritual

Pione Sisto, jogador do Midtjylland e internacional dinamarquês, esclareceu esta quinta-feira, nas redes sociais, a sua ligação à seita que se instalou em Oliveira do Hospital, confirmando o apoio à organização.

"Tenho recebido muitas mensagens sobre a minha relação com a Fundação do Pineal em Portugal. Deixem-me esclarecer. Eu sou um atleta, empreendedor e filantropo. Antes de tudo isso, sou um homem espiritual que acredita no bem maior. Vivo a minha vida com o intuito de continuar a crescer e evoluir o mundo da forma que conseguir", começou por escrever em texto partilhado nas histórias do Instagram.

"A Fundação do Pineal é um dos muitos projetos ecológicos espirituais, culturais e ambientais ao qual dediquei algum do meu tempo e energia. Sou patrono da Fundação do Pineal porque sinto-me inspirado pela sua filosofia, pelos seus ideais, princípios e forma de viver a vida. Creio que o mundo precisa de mais organizações que coloquem a natureza, o ambiente, a saúde e bem-estar à frente dos lucros", continuou, antes de concluir:

"Enquanto a Fundação do Pineal continuar a viver de forma legal, pacífica e espiritualmente de acordo com os seus princípios, ideais e ética, continuarei a endossar os seus esforços de todas as formas que puder."

De recordar que, recentemente, a revista Visão, bem como o jornal Marca, revelaram que Sisto adquiriu um terreno de 4,7 hectares em Oliveira do Hospital, no distrito de Coimbra, que tem servido propósitos muito peculiares.

Após comprar o terreno, o jogador permitiu que uma seita liderada por um "filósofo espiritual" britânico, autodenominado Água Akhabl Pinheiro, se instalasse naquela zona. O grupo, que vive à margem da sociedade, tem a particularidade de pretender declarar aquela região, autodenominada Reino do Pineal, como independente de Portugal.

Em contexto desportivo, Sisto não faz um jogo pelo Midtjylland desde novembro de 2022, tendo sido afastado da equipa principal por motivos familiares. De acordo com Svend Graversen, diretor desportivo do clube, a razão do afastamento foi a dificuldade de "comunicar" com o jogador.

"Tentámos dialogar com os seus representantes, mas também foi difícil. Não assistimos a nenhum progresso e lamentamos, mas a cultura e o conjunto de valores são o mais importante de um clube", frisou, sobre o extremo nascido no Uganda e que veio para a Europa como refugiado de guerra.

Apesar disso, Sisto ainda registou cinco golos e duas assistências em 20 jogos na época passada.