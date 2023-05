Mudryk, jogador do Chelsea, arrasado depois da publicação deste vídeo

Mudryk, jogador do Chelsea

Avançado ucraniano gozou com um homem que se encontrava numa situação mais exposta no ginásio.

Mykhaylo Mudryk, reforço de inverno do Chelsea, ainda não demonstrou a qualidade que dele se espera em Inglaterra e, além disso, vai-se envolvendo em algumas polémicas. Em casa está a publicação de um vídeo em que goza com um homem que mostra involuntariamente as nádegas enquanto se exercita na máquina de remo.

A atitude do internacional ucraniano, que custou 100 milhões de euros ao Chelsea, não foi perdoada. ""Ajude-o ou cuide da sua vida, mas guarde o maldito telefone!", reagiu Joey Swoll, um famoso culturista.

"Então tu vês um homem no ginásio a treinar arduamente, tentando melhorar com um personal trainer, em que aparece numa situação embaraçosa, onde sim, ele está um pouco exposto, e tu decides: 'Ei, deixa-me gravar um vídeo para publicar nas redes sociais para gozar com ele e chamar a atenção'. A sério?", continuou o também o CEO da Gym Positivity. "Desculpem a minha linguagem, mas o que diabo há de errado contigo? Tu és um jogador de futebol profissional, tu jogas pelo Chelsea na Premier League e é assim que tu queres representar a ti mesmo e o teu clube?", questionou.

Mudryk, 22 anos e ex-Shakhtar, realizou até ao momento 16 jogos pelo Chelsea e ainda procura o primeiro golo.