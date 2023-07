Manchester City apaga patrocínio do Benfica em anúncio com Ederson

Antigo guarda-redes dos encarnados protagonizou um vídeo promocional da Etihad Airways, patrocinadora dos citizens, mas o filho apareceu com a nova camisola do Benfica, que é patrocinada pela rival Emirates, cujo símbolo teve de ser apagado [vídeo - Instagram/Manchester City].

O Manchester City publicou este sábado um vídeo promocional da Etihad Airways, patrocinadora do clube, que teve Ederson, antigo guarda-redes do Benfica, como protagonista.

O guardião brasileiro filmou-se juntamente com a família a viajar de Lisboa para Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, mas pelo meio surgiu um problema.

Um dos filhos de Ederson apareceu no vídeo vestido com a nova camisola dos encarnados, que inclui o patrocínio "Emirates Fly Better" na frente.

Tratando-se da maior concorrente da companhia aérea, sediada no Dubai, a Etihad viu-se obrigada a apagar, por via de edição de imagem, o patrocínio da Emirates, mas o trabalho acabou por incluir, ao que tudo indica sem intenção, o símbolo do Benfica, que ficou rasurado.

Veja o vídeo acima.