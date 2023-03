Kroos e a camisola do Real Madrid: "Não tarda estamos a jogar com uma camisa"

Médio alemão diz que a camisola que a equipa veste esta época "é uma merda".

Toni Kroos é uma das grandes referências do Real Madrid, mas isso não o impede de criticar, e de forma dura, a camisola principal do clube. A culpa é do colarinho que, na opinião do alemão, não faz nenhum sentido.

"Esta temporada também usamos colarinho na camisola. Uma camisola de polo não é uma camisola para futebolista usar. Isto é dirigido a todos os fabricantes: é uma grande merda. Camisolas com colarinho não servem, são incómodas e nada agradáveis", afirmou Kroos ao podcast "Einfach mal luppen", que partilha com o irmão Felix.

A questão dos botões também não é esquecida. "E depois tem dois botões lá em cima. Não tarda tem mais alguns botões e depois estamos a jogar com uma camisa, ou quê? Não é bonito", atirou.

Kroos, 33 anos, está no Real Madrid desde 204/15.